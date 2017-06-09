В Запорожье задержаны шесть разбойников — копы и экс-"беркутовцы"

В Запорожье правоохранители задержали шесть участников организованной преступной группировки — действующих полицейских и бывших сотрудников спецподразделения "Беркут", они совершали разбои.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что три бандита обезврежены во время очередного нападения на квартиру запорожца, планировали завладеть сотней тысяч гривен.

По данным спецслужбы, злоумышленникам информаторы рассказывали о получении гражданами крупных сумм наличными, после чего разбойники в форме появлялись к людям и, угрожая оружием и физической расправой, отбирали имущество и деньги.

Начато производство по ч. 2 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса, задержанным объявили подозрение в совершении преступления. Решается вопрос о переквалификации преступных действий на ст. 257 (бандитизм).

Ранее сообщалось, что в Винницкой области силовики задержали двух сотрудников полиции — капитана и старшего лейтенанта, организовавших разветвленную наркогруппировку. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Видео: Служба безпеки України