Новый комбат "Сомали" обложил матом Захарченко и чуть не отправился вслед за "Гиви" — СМИ

Главарю ДНР Александру Захарченко не понравилось, как с ним общался 26-летний "полевой командир" одной из банд боевиков, в результате чего тот получил два выстрела в ноги.

Об этом со ссылкой на пользователей соцсетей сообщает Hyser.com.ua.

Как пишет издание, около недели назад между Захарченко и командиром батальона "Сомали" Егором Волочковым ("Сынок") разгорелся конфликт. Главарь ДНР лично прибыл в расположение батальона "Сомали", которым в свое время руководил Михаил Толстых по прозвищу "Гиви", погибший 8 февраля в результате покушения. В результате новый командир группировки чуть не присоединился к бывшему.

Пользователи соцсетей пишут, что Захарченко предъявил Волочкову ряд претензий. Главарь ДНР был очень недоволен ужасным несоблюдением дисциплины в батальоне, большим количеством дезертиров и бездеятельностью самого "Сынка".

Ответ комбата был более чем резким. Он заявил, что в сложившейся ситуации виновен самозваный "министр обороны" Царь и что такое положение дел наблюдается во всех группировках боевиков. Более того, "Сынок" в нецензурной форме объяснил Захарченко, что эта ситуация ему безразлична, так как через месяц у него дембель.

Захарченко такой ответ возмутил и, как сообщают очевидцы, он прострелил террористу обе ноги.

Ранее "Главред" сообщал, что бывшая банда "Гиви" несет огромные потери: в "Сомали" уничтожено почти половина боевиков. Батальон должен быть укомплектован 500 боевиками, но фактически подразделение насчитывает 285 человек.