В Донецке обрушилась часть здания университета, у боевиков говорят о подрыве

В Калининском районе захваченного боевиками самопровозглашенной ДНР Донецка обрушилась часть здания Донецкого национального университета экономики и торговли, пострадал человек.

Об этом пишут "Новости Донбасса", ссылаясь на данные одного из сайтов сепаратистов.

По словам "главы" так называемого МЧС "республики" Алексея Кострубицкого, инцидент произошел из-за "срабатывания взрывного устройства".

Пользователи соцсетей уже отреагировали на обрушение. В частности, "Кто-то Где-то Как-то" из города в Twitter написал, что обрушившаяся часть учебного заведения давно была аварийной, в 2000-х ее уже стягивали.

В торговом рухнула стена со стороны кафе стамбул, та часть здания давно аварийной была, в 2000х её уже стягивали, и признавали аварийной. — Кто-то Где-то Как-то (@HuNeHu) 29 червня 2017 р.

Напомним, в начале февраля водитель скорой помощи в зоне АТО Дмитрий Донецков писал, что на окраине Донецка — в поселке Трудовские — был взорван грузовик с террористами ДНР. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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