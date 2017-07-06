На Херсонщине судья открыл стрельбу в кафе, есть раненый, селяне грозят новой "Врадиевкой"

На Херсонщине в поселке Горностаевка судья местного суда открыл стрельбу в кафе, в результате инцидента был ранен один человек.

Об этом сообщил журналист, член Общественного совета при Главном управлении Нацполиции в Киеве Дмитрий Федоренко в Facebook.

"На Херсонщине в маленьком городке с поэтическим названием Горностаевка, судья местного суда Александр Николаевич Шумило у входа в местное кафе открыл огонь на поражение по посетителям из травматического оружия", – сообщает он.

"По предварительным данным, Александр Шумило в тот день с обеда принимал "оковиту", вел себя вызывающе и постоянно хамил окружающим его в общественном заведении людям. А само ЧП произошло вечером, после того как один парень подошел к хмельному "барину" дабы поздороваться. Однако вместо ответного "акта вежливости" явно злоупотребивший спиртным и крайне возбужденный небожитель показал "неприличный жест". В следствие чего возникла словесная перепалка и законник вытащил пистолет, открыв огонь по "обидчику" на поражение", – написал журналист.

По его словам, один из мужчин попытался забрать пистолет у судьи и "получил пулю в бок".

"В итоге короткоствол у судьи все-таки забрали, а смелый парень оказался в больнице с проникающим огнестрельным ранением, которое чуть было не стоило ему жизни", — написал он.

Федоренко также сообщает, что завтра в Горностаевке на 15:00 запланировано народное вече, а местные жители грозятся устроить новую "Врадиевку".

В пресс-службе полиции Херсонской области стрельбу в кафе подтверждают. По данным правоохранителей, участниками конфликта стали трое молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет и 38-летний местный житель, который впоследствии и открыл стрельбу.

"Полицейские установили, что в кафе между 38-летним местным жителем и тремя молодыми людьми в возрасте от 19 до 23 лет возник конфликт, который перерос в драку. По словам заявителя, в целях самозащиты и прекращения хулиганских действий, он применил собственное спецсредство для отстрела резиновых пуль, в результате чего ранил одного из местных жителей", — сообщили в пресс-службе полиции.

Как уточнили в Отделе коммуникации полиции Херсонской области, сейчас следователи опрашивают всех свидетелей и участников происшествия. Состояние здоровья раненого мужчины удовлетворительное.

Правоохранители возбудили уголовные производства по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 2 ст. 296 "Хулиганство", ч. 1 ст. 122 "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", ч.1 ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение".

"Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначено проведение соответствующих экспертиз. Досудебное расследование продолжается", — добавили в пресс-службе.

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