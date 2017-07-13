На Черкасчине микроавтобус врезался в пожарную машину, пострадали 5 иностранцев

В Черкасской области на 178 км автодороги Киев-Одесса возле села Нестеровка Маньковского района пассажирский микроавтобус Volkswagen Transporter врезался в пожарную машину ЗИЛ-130, что тушила пожар на дороге.

Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения.

По предварительным данным, 53-летний водитель микроавтобуса не справился с управлением и въехал в пожарную машину, экипаж которой тушил горящий грузовик Volvo.

В результате аварии пострадали четыре пассажира и водитель микроавтобуса. Раненых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в маньковскую и уманскую районные больницы. Все травмированные — граждане Молдовы.

Напомним, 12 июля в центре Черкасс произошло масштабное ДТП с участием четырех автомобилей, в результате один человек погиб.