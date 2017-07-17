В Дружковке поймали боевика ДНР. "Абрек" воевал в пяти бандах

Сотрудники Национальной полиции Донецкой области задержали 33-летнего боевика по кличке "Абрек", который воевал в пяти бандформированиях террористов.

Об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации пресс-службы ГУ Нацполиции.

"Результатом вечернего патрулирования Дружковки стало задержание местного жителя 1984 года рождения, который принимал непосредственное участие в боевых действиях на Донбассе", — сообщает полиция.

Отмечается, что с 2014 года мужчина находился в рядах 1-го Славянского батальона, "Востока", "Оплота", казачьем формировании, а закончил службу в "армии" ДНР.

Разочаровавшись в "русском мире" 33-летний экс-боевик с позывным "Абрек" подался на заработки в РФ, а в 2017 году ни с чем вернулся домой, где и был задержан сотрудниками полиции.

Сейчас в отношении задержанного проводятся следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, ранее в Донецкой области поймали трех информаторов боевиков ДНР.