Кораблекрушение иностранного судна у берегов Крыма, есть пропавшие моряки

У берегов оккупированного Севастополя в нейтральных водах опрокинулся сухогруз Anda с девятью членами экипажа. На борту находились граждане Сирии и Индии.

Как сообщили в МЧС аннексированного Крыма, сейчас спасены восемь членов экипажа, судьба одного остается неизвестной, пишет РИА Новости.

ЧП произошло в акватории Черного моря в 40 километрах южнее населенного пункта Алупка. Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы.

Поиском и спасением людей, занимаются специалисты морского координационного спасательного центра.

По сообщению МЧС, в настоящий момент в море сильный шторм, большое волнение.

"Неблагоприятные погодные условия не позволяют задействовать спасательные судна от МЧС России, поскольку высота волнение моря составляет 4 балла, а порывы ветра достигают 22 м/с. По этой же причины невозможно задействовать авиацию МЧС России", — говорится в сообщении.

Напомним, в июне в Колумбии на водохранилище Пеноль затонуло прогулочное 4-палубное судно, на борту которого находились более 150 туристов. В результате крушения 6 человек погибли, в списке пропавших без вести — 31 человек.

фото: mk.ru