В ЛНР взорвали еще один памятник боевикам, опубликованы фото

В оккупированной Вознесеновке (переименованый Червонопартизанск, Луганской области) в результате взрыва уничтожен памятник боевикам.

Об этом рассказали подконтрольные боевикам СМИ, сообщает donpress.com.

Отмечается, что взрыв произошел сегодня, около 10:00.

По предварительным данным, взорвалась мина, заложенная в основание памятника. Его открытие должно было состояться 3 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что в центре оккупированного Луганска взорвали памятник боевикам.

Фото: donpress.com.