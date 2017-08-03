Готовили диверсии против сил АТО. На Донбассе поймали двух информаторов ДНР

На Донбассе в районе проведения антитеррористической операции сотрудники Службы безопасности Украины задержали двух информаторов одного из незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что двое вынужденных переселенцев с временно оккупированных террористами территорий "работали" на знакомого боевика террористической организации ДНР.

Мужчина и женщина передавали боевикам информацию для подготовки диверсий против сил антитеррористической операции на территории Бахмутского и Славянского районов Донецкой области. Злоумышленники, в частности, информировали террористов о перемещении и местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил Украины.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное следствие.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали админа сепаратистских групп в соцсетях.

Видео: Служба безпеки України.