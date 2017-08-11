В Рубежном задержан боевик ЛНР-минометчик, опубликовано фото

В среду, 9 августа, в Рубежном Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика ЛНР-минометчика.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что злоумышленник является 28-летним жителем Луганщины, в июне 2014 года он добровольно пополнил ряды террористов.

Начато производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса (участие в деятельности террористической организации).

Злоумышленнику сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.

Ранее в Донецкой области в зоне АТО силовики обезвредили бывшего члена одного из незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной ДНР, который якобы разочаровался в идеалах "русского мира".

Фото: gp.gov.ua