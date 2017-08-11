С начала в Украине на воде погибло гражданских в 4 раза больше, чем военных в зоне АТО

С начала года на водоемах Украины погиб 721 человек. Самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является несоблюдение правил безопасного поведения гражданами.

Об сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​купание в нетрезвом состоянии. Относительно происшествий с участием детей, то несчастные случаи происходят обычно из-за того, что взрослые оставляют маленьких детей без присмотра вблизи мест с повышенным уровнем опасности или позволяют детям старшего возраста самостоятельно посещать водоемы", — говорится в сообщении.

2 июня 2017 года Министерство обороны Украины ответило на общественный запрос об общем количестве погибших и раненых военнослужащих Вооруженных сил Украины в ходе АТО за 2017 год. В ответе по состоянию на 1 июня были указаны в качестве боевых потерь 100 человек. Со 2 июня по 11 августа в зоне АТО погибли еще 75 защитников Родины.

Ранее "Главред" сообщал, что с начала военного конфликта на Донбассе (с апреля 2014 года— ред.) по состоянию на 27 июля 2017 года погибло 2307 украинских военнослужащих и 8185 человек получили ранения.