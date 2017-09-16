В оккупированном Антраците возле военкомата прогремел взрыв, есть повреждения

В оккупированном Антраците Луганской области прогремел взрыв у здания военного комиссариата.

Об этом рассказал представитель "министерства чрезвычайных ситуаций" ЛНР Вячеслав Третьяков, сообщает РИА "Новости".

По имеющейся информации, неустановленное взрывное устройство, предположительно, тротиловая или аммонитовая шашка, было заложено под бордюр. В результате повреждены два окна в здании.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее партизаны рассказали, как в Луганске взорвали памятник оккупантам.