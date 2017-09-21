При обыске наши 100 тысяч. На Волыни на взятке попался глава поселкового совета

В Волынской области на взятке задержали председателя Маневичского поселкового совета, изъяв при обыске по месту его проживания 100 тысяч гривен.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Отмечается, что председатель поселкового совета вымогал от местного жителя 8 тыс. грн за содействие в выдаче справки, необходимой для приватизации жилья.

Вчера, 20 сентября, сотрудники спецслужбы задержали поселкового голову в служебном кабинете во время получения второй половины взятки. Во время обыска по месту его жительства правоохранители изъяли деньги в разной валюте в эквиваленте почти 100 тыс. грн.

По материалам СБУ также инициирована проверка служебной деятельности сельского головы, в частности, относительно законности выдачи справок на приватизацию жилья.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины. Чиновника задержали согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, ранее в Умани на взятке поймали депутата горсовета и его помощника.

Фото: СБУ.