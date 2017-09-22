Вымогали 50 тысяч. В Винницкой области на взятке поймали двух полицейских

В Винницкой области во время получения 50 тыс. грн взятки правоохранители задержали двух полицейских.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы прокуратуры Винницкой области.

Отмечается, что двух должностных лиц отдела противодействия киберпреступности в Винницкой области Подольского управления киберполиции Департамента киберполиции Национальной полиции Украины, которые требовали и получили неправомерную выгоду в сумме 50 тыс. грн за непривлечение лица к уголовной ответственности, задержаны сегодня в порядке ст. 208 УПК Украины.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные (розыскные) и процессуальные действия, направленные на объективное установление обстоятельств уголовного правонарушения, в том числе проводится ряд осмотров и обысков, допрашиваются заявитель, свидетели и подозреваемые.

"Следователями и процессуальными руководителями готовятся сообщения о подозрении в совершении задержанными уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, ходатайство об отстранении их от должностей и об избрании последним мер в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

За совершенное уголовное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что двух судей задержали при попытке дачи взятки Холодницкому.

Фото: vin.gp.gov.ua.