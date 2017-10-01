Под Горловкой силы АТО ликвидировали троих боевиков — волонтер

Силы АТО на Донбассе уничтожили трех боевиков, при этом еще два были ранены.

Об этом волонтер из Горишних Плавней (Комсомольска) на Полтавщине Оксана Быкова сообщает на своей странице в Facebook.

"Та подайте ж кто-нибудь ото ведёрко с краской. Ещё три пакета. Ещё два ждут своей добычи", — написала она.

При этом Быкова уточнила, что силы АТО ликвидировали боевиков под оккупированной Горловкой.

Напомним, ранее волонтер Юрий Мысягин сообщил, что на Светлодарской дуге снайпер АТО ликвидировал боевика "Чистяковской бригады" ДНР.