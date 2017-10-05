Тротил, гранаты и тысячи патронов. На Луганщине накрыли тайник с боеприпасами и взрывчаткой

В Луганской области в районе проведения АТО сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили тайник с большим количеством боеприпасов и взрывчатки.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Тайник удалось обнаружить в одном из заброшенных зданий неподалеку линии разграничения.

В ходе операции из тайника изъяли 20 кг пластида и 25 кг тротила, также более 40 детонаторов, 43 гранаты Ф-1, РГД-5 и РПГ-26 с запалами, противотанковую мину ТМ-72 с 2 взрывными устройствами и более 5 тыс. патронов различного калибра.

"По информации спецслужбы, обнаруженный тайник предназначалась для диверсионной группы одного из незаконных вооруженных формирований террористов", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в гараже в центре Мариуполя нашли оружие и боеприпасы, похищенные из части Нацгвардии в 2014 году.

Фото: СБУ.