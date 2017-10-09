На Херсонщине неизвестные в масках напали на автобус и ограбили пассажиров, банду нашли в Одессе

В Херсонской области группа мужчин в масках ограбила рейсовый микроавтобус.

Как сообщила пресс-служба полиции Херсонщины, "45-летний водитель рассказал полицейским, что он остановился для ремонта передних колес. В это время к микроавтобусу подошли несколько мужчин с масками на лицах. Они завладели личными вещами 10 пассажиров и скрылись в неизвестном направлении".

Позже в пресс-службе прокуратуры Херсонской области сообщили, что в Одессе "по горячим следам" нашли 9 человек, которые делили деньги и другое имущество, похищенное во время разбойного нападения.

Сумма материального ущерба, причиненного пассажирам автобуса, составляет около 202 000 гривен.

На данный момент проверяется причастность указанных лиц к совершению других аналогичных преступлений на территории Херсонской области.

После проведения необходимых следственных действий будет решен вопрос о задержании подозреваемых в порядке ст. 208 УПК Украины и сообщения им о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК Украины (Разбой).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Херсоне расстреляли автомобиль, два человек госпитализированы с огнестрельными ранениями.