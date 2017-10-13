Пуля попала в плечо. В Марьинке вражеский снайпер ранил украинского пограничника

В зоне АТО на контрольном пункте въезда и выезда "Марьинка" в Донецкой области снайпер незаконных вооруженных формирований ранил украинского пограничника в плечо.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"Очередной обстрел был зафиксирован на дорожном коридоре "Донецк-Курахово". На этот раз работал снайпер незаконных вооруженных формирований. В результате огня во время исполнения служебных обязанностей на контрольном посту "Марьинка" получил огнестрельное ранение военнослужащий Краматорского пограничного отряда. Пуля попала пограничнику в плечо", — говорится в сообщении.

Сообщается, что раненному военнослужащему оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в городскую больницу Курахово.

"На данный момент жизни и здоровью раненого ничего не угрожает. По данному факту был проинформирован штаб АТО и представители ОБСЕ", — сообщили в ГПСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что один украинский воин был ранен в результате обстрела на Луганщине.