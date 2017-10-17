ДТП в Енакиево. Пьяный боевик на угнанном авто сбил насмерть троих подростков

На временно оккупированные территории Донбасса прибыла комплексная комиссия 8-й армии Южного военного округа ВС РФ для определения реального состояния боевой, мобилизационной готовности оккупационных войск, их вооружения и техники.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на сайте информационно-аналитического центра СНБО.

По данным украинской разведки, дополнительные меры безопасности пребывания этой комиссии обеспечивают так называемые "министерства государственной безопасности" под руководством представителей ФСБ РФ.

Для этого организован поиск и задержание проукраински настроенных лиц, блокирование населенных пунктов, обыски помещений людей, которых подозревают в нелояльном отношении к оккупационным властям.

Также разведка сообщает, что оккупанты продолжают совершать преступления, которые приводят к гибели местного населения. Так, в Енакиево один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения сбил на дороге на угнанном авто трех подростков, умерших от травм, добавили в ГУР МОУ.

Напомним, на днях произошел инцидент с участием боевика 7-й отдельной мотострелковой бригады 2-го "армейского корпуса" ЛНР — на Луганщине "офицер" мотострелков застрелил беременную.