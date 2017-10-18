Резня во Львове, три человека ранены, злоумышленники задержаны

Во Львове, в ночь на 18 октября, полицейские уже задержали подозреваемых в резне возле парка на улице Петлюры, в результате которой пострадали три человека. Нападавшие уже задержаны, среди них — женщина.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова, "сегодня, около двух ночи поступило сообщение, что в парке человек истекает кровью. На месте происшествия патрульные увидели троих мужчин, все они получили телесные повреждения. У одного было ножевое ранение шеи, у другого — изрезана нога, третий получил ранение в области сердца".

Инспекторы вызвали бригаду "скорой", пострадавших госпитализировали. Они не смогли объяснить причины конфликта, но сориентировали копов, что нападали три человека, и среди них была женщина. На месте преступления патрульные обнаружили нож и документы, а также три мобильных телефона.

Вскоре, рядом с местом происшествия, патрульные увидели нетрезвых женщину и мужчину, со следами крови на одежде. Они были задержаны, один из них оказался владельцем найденных документов и телефона. Их доставили в полицию. Вскоре, еще одного подозреваемого в нападении мужчину задержали сотрудники Нацполиции. Дело передали следователям.

Напомним, в Деснянском районе Киева полицейские задержали пассажира такси, который нанес более 20 ножевых ранений подвозившему его водителю, а тело выбросил в лесополосе.