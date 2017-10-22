Скандал во Львове. Директор галереи искусств заявил об исчезновении более 600 экспонатов

Из фондов галереи искусств во Львове исчез 621 музейный экспонат, среди которых — скульптуры, старопечатные книги, картины, ценные монеты и мебель.

Как сообщает "Радио Свобода", об этом заявил директор Львовской галереи искусств Тарас Возняк.

Также он предоставил подробный перечень всех пропавших произведений искусства и отметил, что недостача была обнаружена во время проведения инвентаризации музейных комплексов, входящих в галерею.

По информации Возняка, согласно результатам инвентаризации, в десяти группах фондов галереи искусств не обнаружено шесть скульптур, в частности, деревянной австрийской школы XVIII века — "Распятие", три работы неизвестных мастеров, каменную скульптуру "фрагмент резьбы по камню", деревянные — "Святой Онуфрий" и "Голова Христа". Среди пропавших работ и гипсовая скульптура Луизы Штеренштейн "Женский портрет" и бронзовая скульптура Юлия Синкевича "Плач". Недосчитались специалисты комиссии также восемнадцати единиц антикварной мебели, а это шкафы, столы, стулья, комод, люстра, которые периодически экспонировались. Не хватает в фонде семи монет периода Великого княжества Сигизмунда II, Речи Посполитой, а это XVII-XVIII века, а также шести произведений искусства: "Портрет четы" Данте Россетти и пять работ неизвестных мастеров. Во время сверки музейных предметов выявлено, что не хватает двадцати четырех глиняных предметов — черной керамики — славной известной гаварецкой школы, выполненных мастерами. Тридцать девять экспонатов из гаварецкого фонда не соответствуют записям, которые есть в перечне галереи. То есть, это замененные кувшины, чаши, подсвечники, жбаны.

"В целом, не хватает 621 произведения искусства разных периодов, начиная с XVI века и заканчивая XX веком", — сообщил директор галереи.

По его словам, больше всего экспонатов не досчитались в фондохранилище музея Олесский замок.

Ранее главный хранитель хранилища Татьяна Сабодаш обратилась с письмом к президенту Украины Петру Порошенко, в котором заявила, что Возняк безосновательно обвиняет ее в исчезновении монет и в подмене музейных экспонатов. В свою очередь Возняк обратился с заявлением в полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Норвегии из музея неизвестные похитили 400 экспонатов времен викингов.

Фото: wikipedia.