Стрельба и ранение. В ФСБ заявили о задержании украинца на границе в Курской области

Гражданин Украины устроил перестрелку при попытке незаконного пересечения границы России в Курской области.

Об том говорится в сообщении центра общественных связей ФСБ, пишет "Интерфакс".

"Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержан 31-летний гражданин Украины, незаконный пересекший государственную границу из Украины в РФ", — идет речь в заявлении.

В нем отмечается, что при задержании мужчина пытался отстреливаться и предпринял попытку скрыться на территории Украины.

"В ходе завязавшейся перестрелки (он) получил огнестрельные ранения средней степени тяжести", — сообщили в ФСБ.

У нарушителя якобы изъяли два пистолета, пять гранат, 50 патронов калибра 5,45 мм и 26 ампул, предположительно с ртутью.

В свою очередь, в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины подтвердили, что видели эту информацию, однако никакого подтверждения указанных данных нет, сообщает УП.

"Не исключено, что речь идет о временно неподконтрольном участке границы с РФ. Проверяем. Ни одного сообщения от российских пограничников мы также не получали", — отметил спикер ГПСУ Олег Слободян.

Напомним, 1 октября российское агентство ТАСС сообщило, что в районе поселка Теткино Курской области группа пограничников проводила операцию "Нелегал", в ходе которой проверяла сарай. Внутри скрывались вооруженные люди, которые застрелили на месте пограничника-кинолога, после чего завязался бой, в ходе которого были убиты трое нападавших.

СМИ утверждали, что эти "боевики" якобы пересекли границу со стороны Украины и что они якобы возвращались из Сирии через территорию Украины в одну из российских северокавказских республик.