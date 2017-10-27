Детонация боеприпасов и просроченные снаряды. В разведке рассказали о небоевых потерях в ЛДНР

На оккупированном Донбассе в соединениях и частях т.н. 1 и 2 АК растет количество небоевых потерь личного состава в результате эксплуатации неисправной техники и вооружения, несоблюдения правил безопасности и нарушений в ходе выполнения хозяйственных работ.

Об этом на брифинге рассказал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, сообщает пресс-служба МО.

Он сообщил, что 25 октября в одной из частей 1 АК вследствие детонации боеприпасов ранен боевик, который выполнял работы по их обслуживанию. В этой же части наемники получили ожоги из-за нарушения правил безопасности в ходе выполнения хозяйственных работ. Один из них в тяжелом состоянии госпитализирован.

"Существует вероятность дальнейшего увеличения небоевых потерь военнослужащих российских оккупационных войск из хранения на складах и в боекомплектах боевых машин поставленных из России боеприпасов, срок годности которых истек. В частности, большое количество непригодных для использования боеприпасов находится в соединениях и частях т.н. 2 АК", — добавил Лысенко.

Напомним, на Донбассе за прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили перемирие, ранен боец АТО.

Видео: Ukraine Crisis Media Center.