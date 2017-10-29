В Одессе рейдеры пытались захватить территорию воинской части

В воскресенье утром, 29 октября, в Одессе около 40 человек в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны.

Об этом начальник пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило рассказал в комментарии телеканалу "112 Украина".

В то же время он уточнил, что рейдеры позиционируют себя как представители торгово-развлекательного центра City Center, они частично демонтировали ограждение воинской части А3571 и вывезли военное имущество.

"Пока захват объекта остановлен, идет выяснение обстоятельств. Эта земля является землей Министерства обороны Украины. На этой земле находятся военные объекты Воздушных сил, поэтому, несомненно, мы будем защищать свой объект", — отметил собеседник.

На месте происшествия работали представители военной службы правопорядка и военной прокуратуры Южного региона, а также воздушного командования "Юг" Воздушных сил нашей армии.

Напомним, в сентябре 2016 года в селе Крюковщина Киевской области неизвестные напали на охранников одной из фирм с целью ее захвата, погиб один человек, а еще один — пострадал.