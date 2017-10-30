Авто обстреляли из кустов. Под Киевом погибла чеченский доброволец сил АТО Амина Окуева

В Киевской области автомобиль чеченских добровольцев АТО Амины Окуевой и Адама Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи, вследствие чего Окуева погибла.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил внештатный советник министра внутренних дел, народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко.

"Только что остановилось сердце патриота Украины Амины Окуевой. Ее автомобиль был обстрелян из кустов на железнодорожном переезде у поселка Глеваха Киевской области. В результате полученных ранений Амина погибла", — говорится в сообщении.

Осмаев, написал Геращенко, получил ранения, но будет жить. "Я только что говорил с ним по телефону", — добавил депутат.

Парламентарий также сообщил, что на месте работают следственно-оперативные группы полиции.

Напомним, ранее в частной разведке США предупредили: в Киеве действуют путинские киллеры, есть угроза убийств.

1 июня в Подольском районе Киева киллер из пистолета выстрелил в Адама Осмаева, после чего жена активиста Амина Окуева открыла по злоумышленнику огонь из наградного оружия. Оба мужчины были ранены и попали в столичную больницу. Нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко говорил, что стрелок прислан спецслужбами РФ.