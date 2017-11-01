Новая трагедия в Харькове. Микроавтобус наехал на пожилую семейную пару, погибла женщина

Во вторник вечером, 31 октября, в Харькове микроавтобус наехал на пожилую семейную пару, которая переходила дорогу в неположенном месте, женщина-пешеход погибла, а мужчина попал в больницу.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что авария случилась около 22:45 на Московском проспекте.

"З9-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter совершил наезд на мужчину и женщину… От полученных травм 72-летняя женщина погибла на месте происшествия", — отмечается в сообщении.

Пострадавший (ему также 72 года — Ред.) госпитализирован в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи, состояние его здоровья врачи оценивают как тяжелое.

По факту случившегося начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 октября в центре Харькова вблизи пересечения ул. Сумской и переулка Мечникова Lexus столкнулся с Volkswagen Touareg, потом первый выехал на тротуар, где сбил пешеходов. Пятеро пострадавших погибли на месте происшествия, еще шестеро — были травмированы и доставлены в больницу, потом один из них умер.

За рулем Lexus находилась Алена Зайцева, ее задержали правоохранители. Было начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Девушке сообщили о подозрении в совершении преступления, суд уже избрал ей меру пресечения. Позже начальник управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех говорил, что правоохранители могут изменить статус водителя Volkswagen, который проходит как свидетель по делу о резонансном ДТП.

Фото: facebook.com/police.kharkov