Разборки со стрельбой. В результате конфликта в центре Хмельницкого есть раненые

В ходе конфликта его участники применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль.
Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.
В ходе конфликта его участники применили охотничье оружие и спецсредства для отстрела резиновых пуль, в результате чего пятеро мужчин получили ранения. Никто из посторонних граждан не пострадал.
Патрульные полицейские, прибывшие на вызов, задержали участников конфликта.
Сейчас в местах совершения правонарушений работают следственно-оперативные группы.
По этим фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч.4 (хулиганство, совершенное с применением оружия) статьи 296 и ч.2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове киллер расстрелял Audi, есть погибший.
Фото: hm.npu.gov.ua.