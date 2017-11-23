Под Киевом "Фольсваген" сбил двух детей и даже не притормозил

Под Киевом, в селе Новые Петровцы, автомобиль сбил двух детей. dtp.kiev.ua в Facebook сообщает, что на место аварии прибыла скорая помощь и сотрудники правоохранительных органов.

"ДТП с пострадавшими детьми под Киевом, в селе Новые Петровцы. Предварительно, автомобиль сбил двух детей - мальчик и девочка, 7 класс. Были госпитализированы в срочном порядке. Мальчик сейчас находится в реанимации", - говорится в сообщении.

В социальных сетях нашлись очевидцы ДТП. Nani Melnik рассказала, что водитель промчался на "Фольсвагене" и не притормозил, когда понял, что сбил детей.

"Мы остановились пропустить пешеходов. Мужчина на "Фольсвагене" даже не притормозил. Доли секунды и дети отлетели. Водитель трезвый, говорит, что ослепили встречные. С мальчика слетела обувь, но он был с мамой. Мама схватила сразу на руки и уехала на попутной в больницу. Девочка видимо получила закрытую черепно-мозговую, других визуальных повреждений не был", - написала Nani Melnik.

Информации о состоянии девочки до сих пор не поступало. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Ранее в Черниговской области на иномарке насмерть сбил женщину с двумя детьми 30-летний мужчина, который работает в суде.