В Луганске пьяный боевик бросил гранату в кафе, есть пострадавшие — разведка

На временно оккупированных территориях Донбасса в соединениях и частях т.н. 1 и 2 АК вследствие низкой дисциплины продолжает расти количество преступлений "гибридного войска" против местного населения.

Об этом рассказал на брифинге спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко со ссылкой на данные Главного управления разведки МО.

В частности, 24 ноября в Луганске военнослужащие одной из частей т.н. 2 АК распивали спиртные напитки в кафе "Люкс". Во время конфликта с местными жителями один из военнослужащих подорвал ручную гранату, в результате чего пострадали гражданские лица. Сейчас российское оккупационное командование пытается скрыть этот факт, сообщает пресс-служба Миноброны.

Кроме того, 26 ноября военнослужащий одной из частей т.н. 1 АК совершил дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали местные жители, рассказал Лысенко.

Напомним, ранее в разведке назвали потери врага: за неделю в зоне АТО убиты и ранены 56 оккупантов.