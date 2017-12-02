На Прикарпатье конфликт между подростками закончился убийством

На Прикарпатье в пгт Отыния Коломыйского района конфликт между молодыми людьми завершился убийством.

Как сообщает пресс-центр ГУ НП в Ивано-Франковской области, дежурный врач Отынийской районной больницы сообщил полиции о том, что в приемное отделение доставлен местный житель с телесными повреждениями.

Правоохранители установили, что на одной из улиц поселка между 16 и 19-летними юношами на почве внезапно возникших неприязненных отношений произошел конфликт, в ходе которого, младший его участник побежал к своему товарищу в дом взял кухонный нож и ударил потерпевшего в живот.

Вследствие проникающей колото-резаной раны живота потерпевший скончался через несколько часов в больнице.

После содеянного подросток покинул место преступления и спрятался у себя дома, где и был задержан полицейскими.

На данный момент решается вопрос об объявлении несовершеннолетнему подозрения за совершение преступления и избрании меры пресечения — содержание под стражей.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 ("умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Следствие продолжается.

Напомним, в Одесской области задержали подростков, которые убили пенсионера, забрали авто и вещи.