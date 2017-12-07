СБУ поймала организовывашего на Донеччине псевдореферендум экс-депутата

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего депутата райсовета Донецкой области, который организовал незаконный сепаратистский "референдум" в 2014-м году.

Такое сообщение опубликовано на официальной странице украинской спецслужбы в соцсети Facebook.

"Сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях задержали бывшего депутата Великоновоселковского районного совета Донецкой области. Он подозревается в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - говорится в тексте.

Кроме того, по данным СБУ, в мае 2014 года депутат организовал и провел митинг среди жителей поселка Большая Новоселка. Злоумышленник публично обращался с призывами к отделению региона от Украины и созданию нелегитимного "совета Донецкой народной республики".

После "референдума" депутат сбежал из населенного пункта и длительное время скрывался от правоохранителей в юго-восточных регионах Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что львовского мэра вызвали на допрос в СБУ по делу о скандальной карте с "ЛДНР".