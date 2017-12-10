Смерть во Львове. В помещении магазина скончался военный инструктор-иностранец

В воскресенье, 10 декабря, во Львове в помещении магазина умер 21-летний иностранец.

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из магазинов по улице Лемковской внезапно умер иностранный гражданин. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, назначен ряд экспертиз, устанавливаются обстоятельства смерти мужчины, сообщили в отделе коммуникации Нацполиции области.

Как сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины (г. Львов), в воскресенье утром в магазине Львова, находясь в увольнительной, умер 21-летний военнослужащий Вооруженных сил США, который находился в составе миссии военных инструкторов в Международном центре миротворчества и безопасности (Яворовский военный полигон).

Устанавливаются причины и обстоятельства смерти военнослужащего-иностранца.

Напомним, ранее сообщалось, что на Черниговщине при взрыве погиб подполковник-инструктор.