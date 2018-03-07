Трагедия во Львове. В доме нашли тела трех людей и мертвую собаку

В среду вечером, 7 марта, во Львове в двухэтажном жилом многоквартирном доме нашли тела трех человек и мертвую собаку, предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом.

Трагедия произошла на ул. Сыгновка, 46А, сообщили УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.

"В квартире на первом этаже обнаружили тело 52-летнего мужчины, в квартире на втором этаже мертвых супругов — 62-летних мужчину и женщину...", — отметили в ведомстве.

На месте происшествия работали соответствующие службы, причины трагедии выясняются. "Отопление в доме, в котором всего восемь квартир, печное. В одной из квартир была закрыта вытяжка. Поэтому, предварительная причина гибели людей — отравление угарным газом", — добавило агентство.

Напомним, 5 марта в одном из частных домов Бердичева сотрудники правоохранители нашли мертвыми восемь человек. В жилье печное отопление, по предварительной версии, причиной смерти людей является отравление угарным газом.