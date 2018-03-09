В Одессе жестоко убили девушку

В четверг, 8 марта — Международный женский день — в Киевском районе Одессы в одной из квартир нашли тело девушки-местной жительницы с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки.

Смерть пострадавшей наступила до приезда врачей и правоохранителей, говорится на странице полиции Одесской области в Facebook.

"… тело 29-летней одесситки с многочисленными колото-резаными ранами грудной клетки было обнаружено в ее квартире на улице Академика Королева", — отметили в ведомстве. Начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Напомним, в Одессе в конце февраля нашли обезглавленной молодую девушку-предпринимателя. Позже правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. СМИ узнали, что он работает поваром-сушистом в одном из ресторанов города. Возможного злоумышленника уже арестовал суд. Узнать больше о преступлении можно здесь.