Суд арестовал "доверенное лицо Путина"

Суд арестовал гражданку Украины, задержанную на контрольно-пропускном пункте "Чонгар" на границе с Крымом на два месяца – до 21 июня.

В СМИ женщину уже прозвали "доверенным лицом Путина" за то, она собирала подписи на недавних выборах президента РФ в поддержку Владимира Путина в аннексированном Крыму.

Как пишет телеканал "112 Украина", женщина была задержана 23 апреля. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что она сбором подписей нанесла ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

24 апреля женщине сообщили о подозрении в госизмене.

Ранее в Крыму задержали украинца. Украина потребовала объяснений от России. К жителю Харькова Александру Стешенко не пускают адвоката.

Напомним, в РФ президентские выборы прошли 18 марта — в день, когда после так называемого "референдума" в 2014-м был аннексирован Крым. Украина, Евросоюз и ряд других государств мира отказались признать результаты выборов на полуострове. Президент Петр Порошенко считает российские выборы "политическим фарсом", СМИ называют их "выборами Путина".