Нардеп о взрыве в авто в Киеве: семейные разборки с гранатой

Народный депутат Игорь Мосийчук сообщил, что в Дарницком районе Киева взрыв в автомобиле произошел из-за семейных разборок с гранатой.

В машине отчим выяснял отношения с пасынком с помощью боеприпаса, говорится на странице политика в Facebook.

"Это (взрыв в авто — Ред.) точно не теракт, а банальные семейные разборки…", — отметил народный избранник.

Ранее в полиции Киева сообщили, что в столице вечером 27 апреля на ул. Михаила Драгоманова, 44А взорвалось авто Chevrolet, погиб один человек, а еще один — пострадал. Правоохранители рассматривают две основные версии инцидента, ознакомиться с ними можно здесь.