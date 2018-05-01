"Два дня молила о помощи". В Киеве в квартире "забыли" 82-летнюю парализованную женщину

В Днепровском районе Киева в одном из домов, расположенном на проспекте Павла Тычины, полицейские спасли 82-летнюю пенсионерку.

Как сообщает "Информатор" со ссылкой на правоохранителей, пожилая женщина, прикованная к кровати, около двух суток провела одна в закрытой квартире.

Соседи услышали ее призывы о помощи и вызвали полицию со спасателями. Те взломали замок и прошли в квартиру. Пожилую женщину нашли лежащей без движения в одной из комнат.

Она заявила полицейским, что последние три года не может встать с кровати. Обычно за ней ухаживал племянник, однако последние двое суток она была брошена на произвол судьбы.

Прибывшие медики осмотрели женщину и оказали ей необходимую помощь.

Полиция проинформировала городские социальные службы, которые сейчас занимаются данным делом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что пьяная мать-убийца бросила девятимесячного ребенка с моста в реку.