"Убийство" Бабченко. Луценко назвал сроки завершения следствия

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие по делу организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко закончится не ранее, чем через полгода.

Следствие завершится не позднее, чем через год, рассказал чиновник в эфире программы "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

"Сейчас, как вы видите, по решению суда, есть достаточно собранных доказательств для ареста (подозреваемого в совершении преступления исполнительного директора украинско-немецкого совместного предприятия "Шмайсер" Бориса Германа — Ред.) и уже продолжения в таком режиме досудебного следствия…", — отметил генпрокурор.

Напомним, вечером 29 мая появилась информация, что в Киеве на ул. Никольско-Слободской убили Аркадия Бабченко. Позже выяснилось, что преступление было инсценировано. Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявил, что заказчиком убийства журналиста выступали спецслужбы РФ.

За совершение убийства бывшему участнику антитеррористической операции на Донбассе пообещали награду в размере 40 тысяч долларов, подозреваемого в организации преступления Бориса Германа задержали в столице. Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права на внесение залога.