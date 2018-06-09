Продюсер Ягольник обвинил нападавших на него в преднамеренном убийстве

Известный украинский продюсер Александр Ягольник, который в ночь на 9 июня стал жертвой вооруженного нападения, заявил, что злоумышленник заранее планировал убийство.

"Во дворе возле дверей дома вынырнул какой-то мужчина и спросил: "Ты продюсер Ягольник? Я говорю: "Да, я". Он говорит: "Есть разговор". И это были последние слова, которые он планировал мне сказать", - сказал он в комментарии ТСН.

По словам Ягольника, от гибели его спасли исключительно навыки борьбы джиу-джитсу, которой он ранее занимался.

"Я заметил, что он идет на меня с ножом и машинально поставил блок. Если бы я в свое время не занимался джиу-джитсу, я бы... Я думаю, что он планировал убийство", - сказал продюсер.

Злоумышленник, получив решительный отпор, скрылся с места преступления. Ягольник обратился к медикам за помощью в связи с глубоким ранением руки.

"Врач сказал, что если было бы немного выше, то была бы травма на всю жизнь. Зашивали вживую, без анестезии", - добавил Ягольник.

Напомним, Ягольник известен своей патриотической позицией и резкой критикой артистов, подозреваемых в каких-либо симпатиях к России. В частности, ранее он раскритиковал группу "Время и стекло" за популяризацию в клипе символики агрессора.