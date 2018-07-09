"Седые виски, поломанный нос, синяки". Во Львове женщина обвиняет патрульных в убийстве сына

В ночь с 8 на 9 февраля возле одного из игровых заведений Львова случился инцидент, в результате которого погиб 22-летний студент магистратуры Владимир Клим.

Как сообщает 0352.ua, полиция во время рейда обнаружила у юноши пакет с порошком, однако во время задержания он его попытался проглотить. Правоохранители попытались вывести его из заведения, однако он вскоре потерял сознание и умер.

"В ту ночь патрульные жестоко пытали и убили сына, а сверток - подбросили", - утверждают родители погибшего.

Мать Клима уверяет, что после просмотра видео с камер наружного видеонаблюдения не сомневается: ее сына жестоко убили сотрудники полиции. Родители говорят, что патрульные могли с мигалками отвезти парня в больницу и спасти ему жизнь, однако преступно бездействовали. Отец рассказывает, что пакет с порошком застрял в горле у Владимира, спровоцировав удушье. Он убежден, что, если бы парень сам пытался проглотить пакет, то он попал бы в желудок, а так, очевидно, его кто-то заставил это сделать.

"У него были полностью седые виски, поломанный нос, а на плечах - синяки, размером 10х17. Можете представить, как они его пытали! Когда моего сына вывели на улицу, то бросили на землю, даже не сняв наручники. Полицейские снегом смывали кровь с его лица, а затем начали сливать водой. В то время никто даже не думал завезти моего сына в больницу. С "мигалками" они могли мгновенно туда доехать", - добавила Наталья Клим.

Родители возмущены, что дело из-за резонанса передано из Львова в Тернополь. Они не сомневаются, что там местные судьи его "похоронят".

Напомним, в селе Сигнал, что на Виннитчине, двое строителей нанесли сильные побои ветерану АТО, а затем пытались его придушить и заставляли рыть себе могилу.