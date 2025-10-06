Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредить

При неправильном размещении освещение может не отпугнуть, а наоборот — привлечь внимание к уязвимым точкам дома.

С практической точки зрения наружное освещение может быть полезным, однако оставлять фонарь на крыльце включённым на всю ночь — не самое разумное решение.

Ведь этом может негативно отразиться на личной безопасности, защите дома и на окружающей среде, пишет Martha Stewart.

Энергозатраты и неэффективность

Оставлять свет включённым на всю ночь — это пустая трата электроэнергии. Если никто не возвращается домой поздно, такой свет попросту не нужен.

Безопасность: не всё так однозначно

Постоянное освещение может создать ложное чувство защищённости. Более того, злоумышленники могут воспринять включённый ночью свет как сигнал, что жильцы в отъезде.

Решение : используйте датчики движения — они эффективнее и экономнее.

Свет как ориентир для воров

При неправильном размещении освещение может не отпугнуть, а наоборот — привлечь внимание к уязвимым точкам дома.

Дискомфорт для соседей

Свет от вашего крыльца может мешать соседям спать, заливая их окна ярким светом. Вежливо — выключать его на ночь.

Насекомые и грязь

Яркий свет притягивает насекомых, особенно летом. Это значит — больше пыли, грязи и необходимость чаще чистить фонарь или менять лампы.

Вред для природы

Ночное освещение может дезориентировать птиц и насекомых, нарушая их естественные маршруты и поведение. Постоянный свет создаёт так называемый световой шум, вредный для экосистем.

Как подобрать освещение в доме: советы экспертов

Грамотно подобранное освещение способно превратить комнату в комфортное и тёплое пространство. В рабочих зонах свет играет ключевую роль — он помогает снизить нагрузку на зрение и повышает продуктивность. Освещение напрямую влияет на атмосферу в помещении: оно может как улучшить, так и испортить общее впечатление. Специалисты советуют отдавать предпочтение качественным лампочкам — от этого напрямую зависит качество света.

