Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредить

Вы узнаете:
- Оставлять свет включённым на всю ночь — это пустая трата электроэнергии
- Постоянное освещение может создать ложное чувство защищённости
- При неправильном размещении освещение может привлечь внимание воров
С практической точки зрения наружное освещение может быть полезным, однако оставлять фонарь на крыльце включённым на всю ночь — не самое разумное решение.
Ведь этом может негативно отразиться на личной безопасности, защите дома и на окружающей среде, пишет Martha Stewart.
Энергозатраты и неэффективность
Оставлять свет включённым на всю ночь — это пустая трата электроэнергии. Если никто не возвращается домой поздно, такой свет попросту не нужен.
Безопасность: не всё так однозначно
Постоянное освещение может создать ложное чувство защищённости. Более того, злоумышленники могут воспринять включённый ночью свет как сигнал, что жильцы в отъезде.
- Решение: используйте датчики движения — они эффективнее и экономнее.
Свет как ориентир для воров
При неправильном размещении освещение может не отпугнуть, а наоборот — привлечь внимание к уязвимым точкам дома.
Дискомфорт для соседей
Свет от вашего крыльца может мешать соседям спать, заливая их окна ярким светом. Вежливо — выключать его на ночь.
Насекомые и грязь
Яркий свет притягивает насекомых, особенно летом. Это значит — больше пыли, грязи и необходимость чаще чистить фонарь или менять лампы.
Вред для природы
Ночное освещение может дезориентировать птиц и насекомых, нарушая их естественные маршруты и поведение. Постоянный свет создаёт так называемый световой шум, вредный для экосистем.
Как подобрать освещение в доме: советы экспертов
Грамотно подобранное освещение способно превратить комнату в комфортное и тёплое пространство. В рабочих зонах свет играет ключевую роль — он помогает снизить нагрузку на зрение и повышает продуктивность. Освещение напрямую влияет на атмосферу в помещении: оно может как улучшить, так и испортить общее впечатление. Специалисты советуют отдавать предпочтение качественным лампочкам — от этого напрямую зависит качество света.
Больше новостей:
Об источнике: Martha Stewart
Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.
На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.
Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.
Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.
