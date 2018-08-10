«Можно заработать себе еще две-три пенсии»: кем и как подрабатывают пенсионеры в Украине

Как подрабатывают пенсионеры в Украине. / segodnya.ua

С 1 июля начали получать больше украинские пенсионеры, которые до этого получали минимальную пенсию. Но на их благосостоянии это не слишком-то сказалось. И все больше пенсионеров вынуждены искать подработку.

По статистике Минсоцполитики, в Украине более 2,5 млн работающих пенсионеров. И это только официальные данные.

«При моей пенсии в 1400 грн мне стыдно было к внукам идти, шоколадку ж хотя бы взять надо», – рассказывает один из пенсионеров из Киева.

Он подрабатывает курьером. Доставлять товары приходится пешком или общественным транспортом. А месячная выручка составляет около 3-4 тыс. грн.

Поиск работы у пенсионеров чаще всего выглядит следующим образом:

через знакомых;

остаться на месте работы на полставки уже после назначения пенсии;

через специализирующиеся на трудоустройстве сайты.

У хорошего специалиста есть возможность заработать себе на две-три пенсии, уверяет руководитель онлайн-сервиса заказа услуг Роман Кириятов. К примеру, по его словам, хороший электрик и на пенсии может в месяц заработать до 10 тыс. грн.

Наиболее популярными профессиями среди пенсионеров являются:

сантехник;

электрик;

уборщик;

курьер;

люди, которые отстаивают за кого-то очередь.

При этом стаж, который люди зарабатывают таким образом, может быть засчитан к пенсии. Но для этого нужно оформить ФОП и начать отчислять налоги.

Напомним, в июле в Украине была задержка выплат пенсий. В "Укрпочте" заявили, что проблемы с выплатой пенсий украинцам произошли по вине Пенсионного фонда. В свою очередь в Пенсионном фонде Украины заявили о том, что задержка выплаты пенсий обусловлена кассовыми разрывами поступления социального взноса.

А по словам экс-министра экономики Владимира Ланового, в основе ситуации с гривной и выплатами пенсий лежит невыполнение плана по доходам Пенсионным фондом.