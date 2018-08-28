В Украине выросли долги по зарплате

28 августа 2018, 23:24

В списке должников лидируют три области.

Сумма долга скоро вплотную приблизится к трем миллиардам гривен
Сумма долга скоро вплотную приблизится к трем миллиардам гривен

В июле 2018 года общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине увеличилась на 0,4% и на 1 августа составила 2,734 млрд грн.

Также отмечается, что в июле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,1% и на 1 августа составила 1,564 млрд грн, во вторник, 28 августа, сообщает Госстат.

Рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Закарпатской (на 32,8%), Ивано-Франковской (на19,1%), Херсонской (на 14,2%), Хмельницкой (на 12,3%) областях, г. Киеве (на12,1%), Днепропетровской (на 10,4%), Винницкой (на 7,5%), Сумской (на 5,6%), Одесской и Черкасской (на 4,9%), Тернопольской (на 4,8%), Харьковской (на 3,9%), Житомирской и Луганской (на 2,6%), Киевской (на 1,3%) и Николаевской (на 1,1%) областях.

Читайте такжеВ Госстате рассказали, насколько вырасли реальные зарплаты украинцевОдновременно задолженность по зарплате в июле-2018 сократилась в Черновицкой (на 90,1%), Кировоградской ( на 15,6%), Волынской (на 10,5%), Донецкой (на 9,2%), Запорожской (на 6,1%), Ровненской (на 3,7%), Львовской (на 1%), Черниговской (на 0,8%) и Полтавской (на 0,5%) областях.

По данным Госстата, больше всего задолженность увеличилась в образовании - на 144,4% (до 10,593 млн грн), искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе - на 28,2% (до 1,552 млн грн), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 20,7% (до 24,329 млн грн), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве - на 9,7% (до 19,029 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 5,8% (до 118,856 млн грн), информации и телекоммуникациях - на 5,5% (до 10,362 млн грн), здравоохранении и предоставлении социальной помощи – на 4,4% (до 27,202 млн грн).

В то же время в предоставлении других видов услуг удалось добиться сокращения задолженности – на 69,7% (до 0,236 млн грн), во временном размещении и организации питания – на 43,3% (до 1,333 млн грн), в государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании – на 3,3% (до 4,630 млн грн), строительстве на – 3,1% (до 80,528 млн грн), промышленности - на 0,6% (до 2,172 млрд грн).

Напомним, в Украине назвали самую высокую среднюю зарплату наемного работника в стране - как выяснилось, это авиационная сфера.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
зарплата долги по зарплатам зарплата в Украине
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
00:12
Лига Чемпионов: "Динамо" - "Аякс" 0 - 0. Обзор матча
28 августа, вторник
23:24
В Украине выросли долги по зарплате
22:56
"Щупальца Москвы": Порошенко заявил о десятках тысяч фейковых аккаунтов в соцсетях перед выборами
22:22
Суд в Харькове выпустил на волю мажора, который убил в ДТП человека Видео
22:19
Чехия отказалась от приема беженцев из-за наплыва людей из Украины
21:20
В центре Киева фанаты устроили драку перед матчем Лиги чемпионов, есть задержанные Видео
20:50
Порошенко поручил готовить заседание СНБО по ситуации в Азовском море
20:38
В РФ прокомментировали возможный разрыв договора о дружбе с Украиной
20:31
В Киеве горит здание завода "Маяк"
20:20
Украинским спортсменам грозят лишением призовых за участие в соревнованиях в России
20:11
Государство задолжало украинцам 8,3 млн грн субсидий
19:59
"Я доживаю": Валентин Гафт пожаловался на серьезные проблемы со здоровьем
19:33
В Госстате рассказали, насколько вырасли реальные зарплаты украинцев
19:23
Путин устроил кадровые чистки среди силовиков и назначил нового главу МВД РФ в Крыму
18:58
Стрельба и взрыв: в Киеве неизвестные отжали здание на Подоле, есть раненый Фото Видео
18:27
В Польше строят памятник "жертвам украинских националистов"
18:25
Самая смешная смерть: как умер Антикоррупционный суд мнение
18:23
Экс-президент Польши предложил выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира Видео
18:07
Сколько американцев поддержат импичмент Трампа - опрос
17:56
"Чемодан без ручки": политолог рассказал, во сколько России обходятся "ДНР" и "ЛНР"
17:48
"Будем биться": Порошенко рассказал, как собрался возвращать Крым и Донбасс
17:25
В Польше украинца избили из-за национальности и грозили убить
17:21
"Прекратить анахронизм": Порошенко заявил о начале разрыва договора о дружбе с РФ
17:07
Порошенко анонсировал визит Меркель в Украину
16:59
Умер известный актер из "Убойной силы"
16:56
Игра не в те ворота. В Китае пара годы напролет пыталась завести ребенка, занимаясь анальным сексом
16:55
"Чей Крым?": в Житомире разрисовали кафе из-за карты Украины без аннексированного полуострова Фото
16:54
"Смотрите, где паркуете машину": украинцев предупредили об ухудшении погодных условий
16:45
Россия переходит на военное положение мнение
16:41
Беременная Регина Тодоренко поделилась семейным видео с женихом Видео
16:33
В штурме Иловайска были заинтересованы определенные политики и бизнесмены – Муженко Видео
16:28
Заявление Муженко об Иловайске выглядит убийственно и разрушительно мнение
16:19
"День рождения будет справлять". Легендарный Роналдо-"Зубастик" купил испанский клуб себе в подарок
16:13
"Вот именно такую Свету хочется видеть чаще": Лобода покорила фанатов простым фото
16:04
Путин затеял крупнейшие с 1981 года военные учения
15:59
"Он *банько и дерьмомет": волонтеры Мочанов и Доник устроили разборки в Сети Фото
15:51
Спас Нерукотворный и Ореховый спас-2018: что нельзя делать, а что нужно
15:48
Массовые беспорядки в Хемнице: все, что нужно знать об антимусульманском бунте в Германии Фото Видео
15:44
Дуров объяснил решение Telegram сотрудничать со спецслужбами
15:27
"Президент с охраной сработали немножко по-дебильному". Политолог оценил николаевский скандал Порошенко
15:20
Чиновников Минфина обвиняют в препятствовании проведения аудита
15:16
Убийца связан с политикой: стали известны подробности зверской расправы над украинкой в Мексике Видео
15:02
В День независимости ТСН установила рекорд Украины
14:54
Ким Кардашьян "вживила" под кожу пульсирующее ожерелье: жуткое видео
14:52
За стоянку авто в новом паркинге аэропорта "Борисполь" придется выложить сотни гривен
14:21
"У нее уровень ПТУ, она губошлепая дура": Лимонов жестко прошелся по Ксении Собчак Видео
13:49
Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами
13:45
Помолодевшая Алла Пугачева восхитила фанатов неожиданным нарядом
13:33
"Осень заявила о себе бабьим летом": синоптики уточнили прогноз погоды в Украине на 28 августа
13:27
Путин оконфузился с цитатой короля Людовика XV
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять