В Украине выросли долги по зарплате

Сумма долга скоро вплотную приблизится к трем миллиардам гривен

В июле 2018 года общая сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине увеличилась на 0,4% и на 1 августа составила 2,734 млрд грн.

Также отмечается, что в июле сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий сократилась на 0,1% и на 1 августа составила 1,564 млрд грн, во вторник, 28 августа, сообщает Госстат.

Рост задолженности по заработной плате в минувшем месяце зафиксирован в Закарпатской (на 32,8%), Ивано-Франковской (на19,1%), Херсонской (на 14,2%), Хмельницкой (на 12,3%) областях, г. Киеве (на12,1%), Днепропетровской (на 10,4%), Винницкой (на 7,5%), Сумской (на 5,6%), Одесской и Черкасской (на 4,9%), Тернопольской (на 4,8%), Харьковской (на 3,9%), Житомирской и Луганской (на 2,6%), Киевской (на 1,3%) и Николаевской (на 1,1%) областях.

Читайте такжеВ Госстате рассказали, насколько вырасли реальные зарплаты украинцевОдновременно задолженность по зарплате в июле-2018 сократилась в Черновицкой (на 90,1%), Кировоградской ( на 15,6%), Волынской (на 10,5%), Донецкой (на 9,2%), Запорожской (на 6,1%), Ровненской (на 3,7%), Львовской (на 1%), Черниговской (на 0,8%) и Полтавской (на 0,5%) областях.

По данным Госстата, больше всего задолженность увеличилась в образовании - на 144,4% (до 10,593 млн грн), искусстве, спорте, развлечениях и отдыхе - на 28,2% (до 1,552 млн грн), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – на 20,7% (до 24,329 млн грн), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве - на 9,7% (до 19,029 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности - на 5,8% (до 118,856 млн грн), информации и телекоммуникациях - на 5,5% (до 10,362 млн грн), здравоохранении и предоставлении социальной помощи – на 4,4% (до 27,202 млн грн).

В то же время в предоставлении других видов услуг удалось добиться сокращения задолженности – на 69,7% (до 0,236 млн грн), во временном размещении и организации питания – на 43,3% (до 1,333 млн грн), в государственном управлении и обороне; обязательном социальном страховании – на 3,3% (до 4,630 млн грн), строительстве на – 3,1% (до 80,528 млн грн), промышленности - на 0,6% (до 2,172 млрд грн).

Напомним, в Украине назвали самую высокую среднюю зарплату наемного работника в стране - как выяснилось, это авиационная сфера.