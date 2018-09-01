Эксперт рассказал, почему у украинцев хронически возникают проблемы с пенсиями

В целом вердикт специалиста был не вполне утешителен для армии украинских пенсионеров.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" дал комментарий по поводу хронических проблем с пенсиями украинцев.
"Солидарная пенсионная система по всему миру близка к банкротству. Украина − не исключение. Поэтому украинским пенсионерам нужно надеяться на помощь родственников и позаботиться о своих пенсиях самостоятельно. Напомню, это общемировая проблема", − высказал он свое мнение.
Кроме того, Найман спрогнозировал дальнейшую ситуацию с задержками пенсий в Украине.
"Что касается вероятности новых задержек пенсий - да, это очень вероятно, так как денег в госбюджете очень мало, и они в первую очередь идут на погашение долгов. Но до выборов власти, скорее, постараются напечатать гривны и раздать их пенсионерам, чем допустить реально серьезные задержки по выплате пенсий", − считает эксперт.
Также Найман не согласился с высказыванием, что пенсионная реформа в Украине является "геноцидом".
"Я бы не бросался такими громкими словами. Но украинской власти действительно не выгодно так много пенсионеров. И решается эта "проблема" несколькими способами − отсталым здравоохранением, низкими пенсиями и высокими коммунальными платежами", − подытожил эксперт.
Напомним, ранее Найман объяснил, почему не стоит надеяться на скорое падение режима Путина.