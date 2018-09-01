Эксперт рассказал, почему у украинцев хронически возникают проблемы с пенсиями

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Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман отвечая на вопрос читателя во время чата для "Главреда" дал комментарий по поводу хронических проблем с пенсиями украинцев.

"Солидарная пенсионная система по всему миру близка к банкротству. Украина − не исключение. Поэтому украинским пенсионерам нужно надеяться на помощь родственников и позаботиться о своих пенсиях самостоятельно. Напомню, это общемировая проблема", − высказал он свое мнение.

Кроме того, Найман спрогнозировал дальнейшую ситуацию с задержками пенсий в Украине.

"Что касается вероятности новых задержек пенсий - да, это очень вероятно, так как денег в госбюджете очень мало, и они в первую очередь идут на погашение долгов. Но до выборов власти, скорее, постараются напечатать гривны и раздать их пенсионерам, чем допустить реально серьезные задержки по выплате пенсий", − считает эксперт.

Также Найман не согласился с высказыванием, что пенсионная реформа в Украине является "геноцидом".

"Я бы не бросался такими громкими словами. Но украинской власти действительно не выгодно так много пенсионеров. И решается эта "проблема" несколькими способами − отсталым здравоохранением, низкими пенсиями и высокими коммунальными платежами", − подытожил эксперт.

Напомним, ранее Найман объяснил, почему не стоит надеяться на скорое падение режима Путина.