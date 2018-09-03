Стало известно, насколько Украина сократила транзит газа с начала года

3 сентября 2018, 14:14

Транзит в Молдову, наоборот, вырос.

транзит газа
Украина сократила транзит газа / Фото: Reuters

В январе-августе 2018 года Украина сократила транзит газа через свою газотранспортную систему (ГТС) до 58,2 млрд куб. м. Таким образом, по сравнении с аналогичным периодом прошлого года транзит снизился на 6%.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Укртрансгаза.

При этом газовый транзит через Украину в Европу уменьшился на 6,5%. А вот транзит в Молдову через украинскую ГТС вырос на 12,2%.

Если брать только транзит за август этого года, то показатель упал на 17%. В частности, транзит в Европу уменьшился на 17,4%, в Молдову – вырос на 5%.

Ранее в "Нафтогазе" рассказали, чем чреват для Украины отказ от транзита российского газа. В частности, для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на армию, это фактически оставит Украину без возможности финансировать оборону.

Нкапомним, президент РФ Владимир Путин заявил о своих намерениях сохранить транзит газа через Украину. Российский глава государства отметил, что количество поставок по "Северному потоку-2" пока неизвестно.

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Украина транзит газа
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