В РФ малому бизнесу очень плохо, люди хотят все продать и уехать — экс-депутат Госдумы

В России малый бизнес находится в очень плохом состоянии, сообщил Илья Пономарев / УНИАН

Бывший депутат Госдумы Российской Федерации Илья Пономарев заявил, что в стране малый бизнес находится в очень плохом состоянии, люди хотят все продать и куда-то уехать.

В РФ условия ведения бизнеса частными предпринимателями значительно хуже, чем в Украине, рассказал экс-депутат в комментарии "Гордону".

"Даже несмотря на хаос в украинской судебной и правоохранительной системах. Бизнес в РФ находится под постоянным и плотным вниманием силовых структур. Весь бизнес в стране разделен на кланы и сферы влияния", — отметил собеседник.

По его словам, те, кто в эти кланы не попадает, хотят отказаться от бизнеса в России. "Ведь они регулярно сталкиваются с рисками отъема собственности. В то время как в Украине мелкий бизнес вполне может развиваться", — добавил Пономарев.

Ранее политический эксперт Андрей Головачев говорил, что в России де-факто отменили частную собственность, РФ — типично вотчинное государство, где вся собственность принадлежит монарху, который может даровать ее во временное пользование своим вассалам, а может в любое время и забрать.