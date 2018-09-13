В "Нафтогазе" предупредили: РФ отказывается гарантировать транзита газа через Украину после 2019 года

Состоялись переговоры о транзите газа через Украину / "ТСН"

Представители российской стороны отказались предоставлять гарантии транзита газа по территории Украины после 2019 года, сообщил глава Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, в Брюсселе 12-13 сентября состоялся первый раунд трехсторонних переговоров между ЕС, Украиной и Россией на экспертном уровне о транзите газа.

"Российская сторона активно лоббирует вопрос о том, что не должно быть никаких гарантий транзита российского газа по территории Украины после 2019 года. Их задание - не дать нам эти гарантии и получить индульгенцию на строительство "Северного потока-2", - подчеркнул Коболев.

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Он отметил, что украинская делегация занимает такую позицию: транзит газа должен идти по территории Украины, должны быть рыночные условия, передает УНИАН.

"И очень важный момент нашей позиции – мы предлагаем и настаиваем на том, чтобы транзит газа по территории Украины осуществлялся по европейским правилам", - добавил глава "Нафтогаза".

Напомним, транзитный контракт Украины с "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) РФ намерена максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.

17 июля завершилась первая встреча по газовым вопросам в трехстороннем формате, на которой стороны обменялись мнениями относительно нового контракта на транзит с 2020 года и договорились продолжить переговоры осенью.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин заявил о своих намерениях сохранить транзит газа через Украину.

Кроме того, 18 августа на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости сохранить украинский транзит газа в Европу после запуска "СВ-2". "В контексте Украины мы поговорим и о газовом транзите. Я считаю, что даже после запуска "Северного потока-2" Украина должна играть свою роль в газовом транзите в Европу", - сказала она.

20 августа официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Украине нужно реформировать свою газотранспортную систему (ГТС), чтобы сохранить статус транзитера газа после запуска "Северного потока-2".