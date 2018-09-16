Новый мировой кризис: эксперты назвали риски для Украины и рассказали, как можно защититься

16 сентября 2018, 05:14

Избежать потерь во время нового кризиса большинству украинцев не удастся.

кризис, экономика, доллар
Эксперты рассказали о новом экономическом кризисе / vestifinance.ru

Эксперты прогнозируют скорое наступление нового мирового финансового кризиса, который не обойдет и Украину.

По словам экономиста Эрика Наймана, во время кризиса произойдет резкое снижение цен на сырье, а украинская экономика является сырьевой.

"Упадет спрос на продукцию украинского экспорта: металлы, зерновые. Если начнутся проблемы у Польши, это тоже негативно отразится на Украине. Потому что там работает больше миллиона украинцев. Если потребность в украинской рабочей сие упадет, уменьшится денежный поток от гастарбайтеров, который очень важен для Украины. Это сразу ощутят и рынок недвижимости, и потребительский рынок. Конечно, это отразится и на зарплатах. Если сейчас у нас дефицит рабочей силы – во время кризиса может возникнут дефицит рабочих мест. Зарплаты упадут", – считает Найман.

Он также указал, что готовиться к кризису в масштабах страны уже слишком поздно: "У Украины был карт-бланш в 2014-2016 годах, чтобы подготовиться к новому экономическому кризису, но мы упустили этот момент. А сейчас на уровне властей я не вижу, что можно сделать, кроме как брать кредиты МВФ. Поэтому подготовка к кризису сегодня – дело рук только "утопающих", т. е. бизнеса и людей. А это означает хранить сбережения в долларах и, по возможности, не в Украине".

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Как подчеркнул доктор экономических наук, профессор Олег Яременко, нужно прежде всего уяснить, что избежать потерь во время кризиса большинству украинцев не удастся, но можно уже сейчас начать создавать для себя некую "подушку безопасности".

"Во-первых, мы должны смириться с тем, что кризис обязательно будет. У нас нет возможности его избежать. Об этом не нужно кричать на каждом углу, но мы должны быть к этому готовы. Второй момент – мы должны всегда иметь то, что называется запас ликвидности, запас прочности. Мы должны взять за правило, что часть ресурсов мы не потребляем, а фактически удерживаем как страховой запас. Это я говорю и в масштабах страны, и в масштабах корпораций, и в масштабах домохозяйств. Это должно быть правилом для всех. Причем я хочу сказать, что нужно делать именно запасы ликвидности, но ни в коем случае не материальных благ. Потому что, если мы массово кинемся делать запасы, это убьет экономику очень быстро. Мы это проходили в 90-е годы", - советует специалист.

По мнению главы Центра антикризисных исследований, доктора экономических наук Ярослава Жалило, за последнее десятилетие ситуация серьезно поменялась, и в дальнейшем цикличность может быть неравномерной.

"Украина в большой степени зависит от экспорта, а в структуре экспорта значительную долю занимают товары, спрос на которые в период кризиса резко падает: металлы, руда", – говорит эксперт.

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Он также считает, что за последние годы Украина предприняла ряд действий, способных хоть сколько-нибудь защитить ее экономику от потрясений. А потому последствия будущего кризиса будут не такими разрушительными для страны, как во время прошлого кризиса, пишет "Сегодня".

"Во-первых, с момента последнего кризиса Украина серьезно диверсифицировала свои рынки сбыта. Та же металлургическая продукция все больше уходит на рынки Африки, азиатские рынки. Благодаря этому сила удара может быть смягчена для Украины. Во-вторых, Украина резко увеличила долю сельскохозяйственной экспортной продукции. А люди едят и во время кризиса. Иначе говоря, я думаю, что спрос на эту продукцию сильно не пострадает даже в результате кризиса. И третий момент – мы сегодня меньше зависим от финансовых ресурсов. У нас невысокий объем иностранных инвестиций, и мы адаптировались к этому. Это плохо для экономики, это давит на платежный баланс, но именно кризис на финансовых рынках в таких условиях гораздо менее жестко ударит по украинской экономике, чем это было в 2007-2008 годах", – отметил экономист.

Напомним, ранее аналитики американского финансового холдинга JPMorgan Chase заявили, что в мире новый экономический кризис наступит в 2020 году.

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