Новый коммунальный "сюрприз": киевлянам готовят повышение тарифа на холодную воду

Киевлян ждет новое повышение тарифов / rigma.info

В Киеве в 2018 году тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению может вырасти на 17,2%, - до 19,6 грн за 1 куб. м.

Отмечается, что пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, реагентов, налогов, а также необходимостью повысить заработные платы на предприятии, сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Отмечается, что 18 сентября состоялось обсуждение проектов постановлений Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по корректировке тарифов "Киевводоканала" на 2018 год.

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В соответствии с проектом постановления размер тарифа на централизованную поставку холодной воды и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) может составить 19,596 грн за куб. м, тогда как сейчас тариф составляет 16,716 грн.

Напомним, в июне 2018 года повысился тариф на холодное водоснабжение и водоотвод (с использованием внутридомовых систем) для "Киевводоканала" на 8% - до 16,71 грн с 15,49 грн за 1 куб. м.

Ранее глава Министерства энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик подтвердил информацию о том, что в ближайшее время будут повышены тарифы на газ для населения.