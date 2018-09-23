В Украине рекордно подорожали морковь и свекла

23 сентября 2018, 20:38

Цены на корнеплоды выросли на 30-40%.

Борщ теперь обойдется подороже - морковь и свекла сильно выросли в цене
Борщ теперь обойдется подороже - морковь и свекла сильно выросли в цене / Facebook.com

В Украине отмечено резкое подорожание овощей - так, за морковь нужно выложить теперь на 35% больше, а свекла выросла в цене более чем на 40%. По состоянию на 19 сентября, цены на корнеплоды уже превысили рекордные показатели минимум за последние 10 лет.

Сейчас на украинских рынках морковь предлагают по 7-9 гривен/килограмм. свеклу по 3-5 гривен за кило, сообщает EastFruit.

Специалисты называют причинами резкого подорожания межсезонье, сокращение предложения и посадочных площадей, проблемы с погодой, проблемы у фермеров и инфляцию.

Читайте такжеВ Сеть выложили фото невкусных "сюрпризов" в продуктах из одесских супермаркетовНа данный момент по сравнению с прошлым годом морковь стоит более, чем в полтора раза дороже, а свекла - в 1,8 раз.

Напомним, в Украине в начале осени произошло подорожание большинства продуктов питания. При этом больше всего цены выросли на картофель — 11%, куриное филе — 7% и бройлер — 4%.

Ранее эксперты предупредили о новой волне подорожания в Украине.

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